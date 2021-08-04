Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 4 августа.

В связи с аварией на ФКП «Комбинате «Каменский» средства областного бюджета направлены на оказание единовременной материальной помощи членам семи семей погибших работников предприятия – по одному миллиону рублей на каждого умершего.

Напомним, что взрыв в цеху прогремел 29 июля около 20.00. В результате происшествия пострадали 7 человек, они были доставлены в ЦГБ Каменска, но в итоге из-за сильных ожогов тела ни одному пострадавшему выжить не удалось.