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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Семьям погибших при взрыве на химкомбинате выплатят по миллиону рублей

ФКП «Комбинат «Каменский» после происшествия проверяет Минпромторг РФ

происшествия

Семьям погибших при взрыве на химкомбинате выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при взрыве на химкомбинате выплатят по миллиону рублей

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Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 4 августа. 

В связи с аварией на ФКП  «Комбинате «Каменский» средства областного бюджета направлены на оказание единовременной материальной помощи членам семи семей погибших работников предприятия – по одному миллиону рублей на каждого умершего.

Напомним, что взрыв в цеху прогремел 29 июля около 20.00. В результате происшествия  пострадали 7 человек, они были доставлены в ЦГБ Каменска, но в итоге из-за сильных ожогов тела ни одному пострадавшему выжить не удалось.

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