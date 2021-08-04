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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Начало учебного года могут передвинуть

В каменских школах прозвенел первый звонок
Фото из архива.

образование

Начало учебного года могут передвинуть

Опубликовано

Если ситуация с заболеваемостью ковидом в Ростовской области в течение ближайших 2-3 недель не изменится, вполне вероятно, что сроки начала учебы будут перенесены. 

На данный момент в Ростовской области наблюдается серьезный рост заболеваемости ковидом среди детей. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, то сроки начала учебного года для школьников могут быть перенести. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. 

По его словам, также возможен полный или частичный перевод учащихся на дистанционное обучение. Низкая активность в плане вакцинирования отмечается среди студентов. Из-за чего и эта категория учащихся может начать новый учебный год с удаленки.

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