анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 4 августа
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 31-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Каменск скорбит. В городе траур. 4 августа объявлен в Каменске днем траура по поводу гибели семерых пострадавших в аварии на ФКП «Комбинат «Каменский». »2-3
- Власти города набрали в рот воды по поводу аварийного коллектора и аварийной дороги на улице Ворошилова. /8-9
- 1 сентября под вопросом. В Ростовской области могут перенести начало учебного года для школьников »3
- Как позвонить начальнику хутора. Для жителей района — подсказываем телефоны и адреса глав поселений. /15
- Сколько стоит море в 2021 году. «ПИК» лично проехал по бюджетным курортным местам и прокалькулировал отдых. /10-11
- Спорт наступает парковой на пятки. Завершился опрос среди каменчан по теме: «Что бы они хотели видеть на месте бывшего Дома офицеров». Предложений — множество, однако сомнений в их реализации куда больше. /4, 5
- Свалка снова душит по ночам. 28 июля рядом с закрытым городским полигоном возник пожар. Рядом — значит, на городской земле, в метре от официального места складирования ТКО. /9