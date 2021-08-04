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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 4 августа

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 4 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 4 августа

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 31-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Каменск скорбит. В городе траур. 4 августа объявлен в Каменске днем траура по поводу гибели семерых пострадавших в аварии на ФКП «Комбинат «Каменский». »2-3
  • Власти города набрали в рот воды по поводу аварийного коллектора и аварийной дороги на улице Ворошилова. /8-9
  • 1 сентября под вопросом. В Ростовской области могут перенести начало учебного года для школьников »3
  • Как позвонить начальнику хутора. Для жителей района — подсказываем телефоны и адреса глав поселений. /15
  • Сколько стоит море в 2021 году. «ПИК» лично проехал по бюджетным курортным местам и прокалькулировал отдых. /10-11
  • Спорт наступает парковой на пятки. Завершился опрос среди каменчан по теме: «Что бы они хотели видеть на месте бывшего Дома офицеров». Предложений — множество, однако сомнений в их реализации куда больше. /4, 5
  • Свалка снова душит по ночам. 28 июля рядом с закрытым городским полигоном возник пожар. Рядом — значит, на городской земле, в метре от официального места складирования ТКО. /9

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 4 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 4 августа

Автор: 04.08.2021
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