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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске объявлен траур

В Каменске объявлен траур

Каменск-Шахтинский

В Каменске объявлен траур

В Каменске объявлен траур

Опубликовано

Распоряжением главы администрации Владимира Шевченко в связи с трагической гибелью людей на ФКП “Комбинат “Каменский” 4 августа объявлен днем траура.

В день траура на всей территории муниципального образования следует приспустить государственные флаги РФ, флаги Ростовской области и Каменска-Шахтинского.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, расположенным на территории города, отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

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    Автор: 27.07.2021
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