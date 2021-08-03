Распоряжением главы администрации Владимира Шевченко в связи с трагической гибелью людей на ФКП “Комбинат “Каменский” 4 августа объявлен днем траура.

В день траура на всей территории муниципального образования следует приспустить государственные флаги РФ, флаги Ростовской области и Каменска-Шахтинского.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, расположенным на территории города, отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.