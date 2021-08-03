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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Без сертификатов, справок и ПЦР-тестов на Дону никуда не пустят

Без сертификатов, справок и ПЦР-тестов на Дону никуда не пустят

общество

Без сертификатов, справок и ПЦР-тестов на Дону никуда не пустят

Без сертификатов, справок и ПЦР-тестов на Дону никуда не пустят

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В Ростовской области введены очередные антиковидные ограничения. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 272, они начнут действовать 4 августа.

С 4 августа для  посещения ряда учреждений и организаций необходимо иметь при себе: 

— сертификат о вакцинации от COVID-19, 

— либо документ о перенесенном  заболевании (в течение предшествующего полугодового периода), 

— либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (этот документ действителен только в течение трех календарных дней)*. 

Один из вышеперечисленных документов необходимо предъявить при посещении МФЦ, РКЦ, прочих учреждений, в которых массово обслуживают население (отделения почты, социальных фондов и т.д). Не имея на руках сертификаты и справки, отныне не получится заселиться в общежитие, причем это касается как студентов 18 лет и старше, так и работников образовательных организаций. 

Фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания не имеют права пускать посетителей без вышеперечисленных документов. Они понадобятся и для непосредственного участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

С 4 августа на территории региона прекращают работать бани, сауны, бассейны и аквапарки в закрытых помещениях. В парках культуры и отдыха введен временный запрет на работу аттракционов. 

В торгово-развлекательных центрах под запретом работа фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос с дистанционным заказом. 

С 4 августа запрещена перевозка пассажиров без масок и респираторов в общественном транспорте, включая такси.

В медицинских организациях приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации, плановой госпитализации, оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациентов. 

Исключения, при которых медицинская помощь будет оказана: 

— проведение курсового и программного лечения, 

— высокотехнологичная медпомощь, помощь по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология и ВИЧ-инфекция, допобследования граждан по призыву. 

Не откажут в плановом посещении многопрофильных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций тем пациентам, у которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы и обострения хронических заболеваний. 

Госслужбам и органам местного самоуправления предписано максимально сократить количество мероприятий с очным участием работников, а также отказаться от  рабочих совещаний, планерок, тренингов, семинаров. Эти формы работы допускаются только  в дистанционном формате.

Отдельно в постановлении оговаривается, что заполнять места в общепите можно лишь на 30% от расчетной вместимости. Для фитнес-центров и спортзалов сохраняется требование о минимальной площади на одного посетителя не менее чем в 10 кв. метров. 

Не более чем на 30% могут быть заполнены зрителями залы в кинотеатрах, театрах и на концертах в закрытых помещениях. Запрещены концерты в помещениях, не оборудованных посадочными местами.

Примечание. При отсутствии документа государственные и муниципальные услуги можно получить исключительно дистанционно. При наличии медотвода необходим результат ПЦР.
* Ограничения по документам не распространяются на детей до 18 лет.

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