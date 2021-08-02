Последний остававшийся в живых 33-летний мужчина умер вечером 2 августа.

Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на собственный источник. Как сообщает 161.RU, по факту смерти людей после взрыва на химкомбинате 29 июля, возбуждено уголовное дело. Статья — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Сегодня мы уже сообщали, что местные власти никак не комментируют произошедшую ситуацию. Кроме того, нет даже слов соболезнования. После этого в интернете появилась информация, что глава администрации Каменска Владимир Шевченко пояснил корреспонденту 161.RU, почему в городе все еще нет траура. По его мнению, пока в живых хоть один пострадавший, объявлять траур неправильно — на момент разговора с корреспондентом мужчина еще был жив.

По словам В. Шевченко, официального сообщения администрация не делала, так как его сделали на самом комбинате.

В понедельник, 2 августа, в Каменске похоронили первых четверых умерших сотрудников химкомбината, пострадавших во время ЧП. Во вторник предполагались похороны еще двоих — мужчины и женщины. Имена мы не называем из этических соображений, поскольку родственники не давали на это согласия. Когда будут хоронить последнего умершего молодого мужчину, пока неизвестно.

Напомним, согласно сообщениям ФКП «Комбинат «Каменский» и Минпромторга, 29 июля около 20.00 в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом.

Семь человек пострадали и госпитализированы с ожогами 80-100% тела.

На следующий день после инцидента химкомбинат на своем сайте заявил, что вредных выбросов в атмосферу в результате аварии не поступило. Минпромторг, которому принадлежит предприятие, обещал помощь и поддержку семьям умерших и пострадавших.

Пока неизвестно, была ли оказана помощь, но каменчане рассказали, что одной из умерших сотрудниц деньги на похороны собирали родители школы, где учится ее ребенок.