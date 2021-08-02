Самое странное, что информацию о гибели уже шести человек в Каменске никто не дает и не подтверждает. Ни медицина, ни власти города, ни само предприятие.

Вчера стало известно, что умерли уже четверо из семи пострадавших, сегодня трагедия увеличилась еще на две смерти. Таким образом в больнице скончались шесть из семи сотрудников химкомбината «Каменский», которые получили страшные ожоги во время взрыва и пожара на предприятии 29 июля.

Ко 2 августа в живых остается только один сотрудник той дежурной смены. По неофициальным данным, он находится в коме, подключен к аппарату ИВЛ.

Главный врач ЦГБ А. Некрасов ответил «ПИКу»: «Без комментариев».

И простых граждан, и журналистов всех уровней возмущает, что о пострадавших и умерших людях приходится собирать информацию через тернии и по крупицам – обращаясь к знакомым и родственникам. Создается впечатление, что чиновникам всех сфер безразлична трагедия огромного количества каменчан, которые так страшно потеряли своих близких. Даже соболезнования малейшего до сих пор нет.

Напомним, согласно сообщениям ФКП «Комбинат «Каменский» и Минпромторга, 29 июля около 20.00 в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом.

Семь человек пострадали и госпитализированы с ожогами 80-100% тела.

Химкомбинат на своем сайте заявил, что вредных выбросов в атмосферу в результате аварии не поступило. Минпромторг обещал помощь и поддержку семьям умерших и пострадавших.