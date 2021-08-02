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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Родителям начали выплачивать пособие на подготовку к учебному году

Медработникам соцучреждений обещаны федеральные доплаты

общество

Родителям начали выплачивать пособие на подготовку к учебному году

Опубликовано

Со 2 августа родители школьников начали получать по 10 тысяч рублей.

Получить единовременные выплаты можно на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Также деньги полагаются детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям.
Ранее планировалось, что выплачивать по 10 тыс. руб. начнут с 16 августа. Но по инициативе президента, семьи, где есть школьники, начали получать пособия со 2 августа.
Напомним, получить школьную выплату можно на карту любой платежной системы, а подать заявление до 1 ноября на портале «Госуслуг» или лично, обратившись в Пенсионный фонд.

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