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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Десантники маршем прошли по Каменску

Десантники маршем прошли по Каменску

общество

Десантники маршем прошли по Каменску

Опубликовано

2 августа каменчане, отслужившие срочную службу в ВДВ, собрались в центре города, чтобы отметить 91-ю годовщину основания Воздушно-десантных войск.

В 10.00 ветераны «войск дяди Васи» собрались на центральной аллее у фонтана, как всегда, сделали общее фото на память в парке Гагарина и проследовали строем по пр. Карла Маркса к памятнику воинам-интернационалистам на площади Труда. Далее процессия двинулась на набережную возложить цветы к мемориалу, посвященному воинам-десантникам. Затем большая часть ВДВ-шников разъехались по своим делам — рабочий день как-никак.
Организованных торжеств с участием глав города в этот день не было — в связи с ограничениями по коронавирусу.
Отметим, среди постоянных участников торжеств, посвященных дню ВДВ, оказался и Александр Шепетев, отслуживший срочную службу в 1965 году. Во время службы в армии ему лично удалось встречаться с Василием Маргеловым, Героем Советского Союза и командующим Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах. Корреспондентам местных СМИ он поведал секрет десантного братства. 
Подробнее читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 4 августа.

  • Десантники маршем прошли по Каменску
  • Десантники маршем прошли по Каменску
  • Десантники маршем прошли по Каменску
  • Десантники маршем прошли по Каменску
  • Десантники маршем прошли по Каменску
  • Десантники маршем прошли по Каменску
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