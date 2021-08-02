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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Центральный проспект Каменска ремонтируют третью неделю

Центральный проспект Каменска ремонтируют третью неделю

транспорт

Центральный проспект Каменска ремонтируют третью неделю

Центральный проспект Каменска ремонтируют третью неделю

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2 августа до 19.00 из-за капремонта проезжей части будет закрыто автомобильное движение на четной стороне пр. Карла Маркса — от виадука до ул. Желябова.

Такое сообщение было опубликовано пресс-службой администрации Каменска 1 августа в 17.30.
Надо отдать должное дорожникам: закрывать сразу весь проезд на центральном проспекте 2 августа они не стали, а лишь по мере укладки асфальта. Утром латали подъезд к виадуку от «креста», благодаря чему здесь могли двигаться и легковушки, и общественный транспорт.
К трем часам дня проезд от ул. Щаденко до «креста» ограничили, заблаговременно перегородив дорогу на ремонтируемом участке.
Напомним, подрядчиком по капремонту дороги на пр. Карла Маркса является ООО «Каменскавтодор». На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов выделено 30 815 528 руб.

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