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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мужчина, сбитый пьяной за рулем, скончался в каменской ЦГБ

Мужчина, сбитый пьяной за рулем, скончался в каменской ЦГБ

происшествия

Мужчина, сбитый пьяной за рулем, скончался в каменской ЦГБ

Опубликовано

Девушка, которая устроила ДТП в центре Каменска-Шахтинского, скрылась с места происшествия.

По информации ГИБДД, 31 июля в 23.34 по адресу пр. Карла Маркса д. 66 «Б» произошло ДТП с наездом на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Каменский» были установлены автомобиль «Шкода Октавия» с характерными повреждениями, а также личность водителя. Автомобилем управляла и совершила наезд на пешехода гражданка В. 1992 года рождения. Зафиксировано, что она была в состоянии алкогольного опьянения. 

В результате ДТП телесные повреждения получил гражданин П. 1978 года рождения, который на карете скорой помощи в бессознательном состоянии был доставлен в каменскую ЦГБ, где, не приходя в сознание, скончался от полученных травм утром 1 августа 2021 года.

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