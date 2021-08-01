Девушка, которая устроила ДТП в центре Каменска-Шахтинского, скрылась с места происшествия.

По информации ГИБДД, 31 июля в 23.34 по адресу пр. Карла Маркса д. 66 «Б» произошло ДТП с наездом на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Каменский» были установлены автомобиль «Шкода Октавия» с характерными повреждениями, а также личность водителя. Автомобилем управляла и совершила наезд на пешехода гражданка В. 1992 года рождения. Зафиксировано, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП телесные повреждения получил гражданин П. 1978 года рождения, который на карете скорой помощи в бессознательном состоянии был доставлен в каменскую ЦГБ, где, не приходя в сознание, скончался от полученных травм утром 1 августа 2021 года.