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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из семи пострадавших на химкомбинате четверо умерли

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происшествия

Из семи пострадавших на химкомбинате четверо умерли

Из семи пострадавших на химкомбинате четверо умерли

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Все официальные источники с пятницы молчат, о новых смертях региональные СМИ узнали от родственников.

На 1 августа четверо из семи пострадавших при взрыве и пожаре на химкомбинате умерли в ЦГБ Каменска-Шахтинского, сообщил ресурс 161.RU, сославшись на родственников погибших. «ПИКу» это неофициально подтвердили в ЦГБ.

Ранее, 30 июля, Минпромторг РФ в сообщении о ЧП официально объявил о смерти только одного человека.

«Технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху. В настоящий момент комиссия Минпромторга, в состав которой также вошли представители отраслевых институтов, занимается выяснением обстоятельств происшествия», — говорится в информационном сообщении министерства.

Всего в реанимацию ЦГБ 29 июля поступили семь работников предприятия в тяжелом состоянии, люди получили сильные ожоги — до 80-100% тела.

По собственным сведениям 161.RU, на сегодня среди умерших 54-летняя женщина и трое мужчин — 31, 39 и 42 лет. В реанимации остаются еще трое пострадавших.

Предположительно похороны умерших каменчан состоятся во вторник. Будет ли в городе объявлен траур, пока неизвестно.

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