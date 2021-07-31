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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Семьям пострадавших и погибшего в Каменске будет оказана помощь

Семьям пострадавших и погибшего в Каменске будет оказана помощь

происшествия

Семьям пострадавших и погибшего в Каменске будет оказана помощь

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30 июля Минпромторг РФ официально объявил о смерти одного из семи пострадавших во время взрыва и пожара на «Комбинате «Каменский».

В сообщении министерства, которому принадлежит ФКП «Комбинат «Каменский» также говорится, что семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом денежные компенсации, оказана необходимая помощь. 

«Технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху. В настоящий момент комиссия Минпромторга, в состав которой также вошли представители отраслевых институтов, занимается выяснением обстоятельств происшествия».

29 июля на ФКП «Комбинат «Каменский» в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате ЧП семь работников предприятия получили серьезные ожоги до 80-100% тела. Пострадавшие были доставлены в реанимацию ЦГБ. Их состояние остается тяжелым. Один человек скончался.

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