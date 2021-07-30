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ФКП «Комбинат «Каменский» после происшествия проверяет Минпромторг РФ
ЧП в одном из цехов предприятия произошло 29 июля около 20.00.
На ФКП «Комбинат «Каменский» проходит проверка комиссии из Минпромторга России. Об этом сообщил РБК Ростов, ссылаясь на замгубернатора Ростовской области Игоря Сорокина.
«Предприятие в ближайшее время прокомментирует ситуацию, которая там произошла. Сейчас учредитель, Минпромторг России, проводит проверку на комбинате», — сказал он. О состоянии работников комбината, которые пострадали во время взрыва, Игорь Сорокин сообщить затруднился.
В результате происшествия пострадали 7 человек, они были доставлены в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Как удалось узнать «ПИКу» из своих источников, многие пострадавшие получили 100% ожогов тела.
Официально службы города комментировать ситуацию отказываются, ссылаясь на секретность объекта. Мы направляем запросы.