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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

ФКП «Комбинат «Каменский» после происшествия проверяет Минпромторг РФ

ФКП «Комбинат «Каменский» после происшествия проверяет Минпромторг РФ

происшествия

ФКП «Комбинат «Каменский» после происшествия проверяет Минпромторг РФ

ЧП в одном из цехов предприятия произошло 29 июля около 20.00.

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На ФКП «Комбинат «Каменский» проходит проверка комиссии из Минпромторга России. Об этом сообщил РБК Ростов, ссылаясь на замгубернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

«Предприятие в ближайшее время прокомментирует ситуацию, которая там произошла. Сейчас учредитель, Минпромторг России, проводит проверку на комбинате», — сказал он. О состоянии работников комбината, которые пострадали во время взрыва, Игорь Сорокин сообщить затруднился.

В результате происшествия пострадали 7 человек, они были доставлены в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Как удалось узнать «ПИКу» из своих источников, многие пострадавшие получили 100% ожогов тела.

Официально службы города комментировать ситуацию отказываются, ссылаясь на секретность объекта. Мы направляем запросы.

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