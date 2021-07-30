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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

ФКП «Комбинат «Каменский» сообщил о ЧП на производстве

ФКП «Комбинат «Каменский» сообщил о ЧП на производстве

происшествия

ФКП «Комбинат «Каменский» сообщил о ЧП на производстве

Опубликовано

На сайте ФКП «Комбинат «Каменский» появился комментарий к случившемуся 29 июля инциденту в одном из цехов предприятия.

«Вчера, 29 июля, около 20.00 в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом. В настоящее время основное оборудование цеха находится в рабочем состоянии, проводятся работы по устранению последствий ЧП.
Для проведения расследования инцидента создана и уже приступила к работе оперативная группа во главе с директором Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпроторга России Дмитрием Капрановым.
Вредных выбросов в атмосферу не поступило.
В результате случившегося госпитализировано 7 человек. В настоящее время пострадавшие находятся в городской больнице».

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