29 и 30 июля сотрудники администрации города и местного департамента ЖКХ приводят в порядок металлические ограждения возле пешеходных переходов.

Взяться за кисти и щетки их вынудил недостаток в городе дворников, а также многочисленные жалобы каменчан на грязь, мусор и неухоженный вид многих улиц города.

Ранее в рамках субботников силами местных организаций и предприятий были приведены в порядок зеленые насаждения в районе профилактория, парки в мкр. Заводском и Лиховском, ликвидированы несколько очагов дикорастущей конопли.