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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дворников не хватает, поэтому на уборку вышли чиновники

Дворников не хватает, поэтому на уборку вышли чиновники

ЖКХ

Дворников не хватает, поэтому на уборку вышли чиновники

Опубликовано

29 и 30 июля сотрудники администрации города и местного департамента ЖКХ приводят в порядок металлические ограждения возле пешеходных переходов.

Взяться за кисти и щетки их вынудил недостаток в городе дворников, а также многочисленные жалобы каменчан на грязь, мусор и неухоженный вид многих улиц города.

Ранее в рамках субботников силами местных организаций и предприятий были приведены в порядок зеленые насаждения в районе профилактория, парки в мкр. Заводском и Лиховском, ликвидированы несколько очагов дикорастущей конопли.

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