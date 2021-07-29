По данным пресс-службы администрации Каменска, 30 июля с 8.00 до 19.00 будет закрыт участок проспекта Карла Маркса между улицами Щаденко и Горького.

В этот период на четной и нечетной стороне подрядчик ООО «Каменскавтодор» будет проводить капремонт дороги. Также в этот день будет затруднено движение на участке пер. Крупской от ул. Освобождения до ул. Желябова (от центрального рынка до магазина «Поиск»).

Как пояснил «ПИКу» директор «Каменского ПАТП» Геннадий Ермольченко, городские автобусы будут следовать в этот период не по пр. Карла Маркса, а по пер. Крупской.