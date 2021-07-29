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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовскую область из-за дефицита врачей нагрянет Минздрав РФ

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здоровье

В Ростовскую область из-за дефицита врачей нагрянет Минздрав РФ

Опубликовано

Нехватка медицинских кадров в области достигла 40%. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по COVID-19.

В лечебных учреждениях области катастрофически не хватает участковых терапевтов, педиатров, а также работников скорой медицинской помощи. Минздрав намерен оценить проблему нехватки медиков и разработать меры поддержки по итогам выездной оценки, сообщает «Коммерсанть». Решение было принято после того, как ряд регионов, в том числе донской, заявили об остром кадровом дефиците в сфере здравоохранения. 

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