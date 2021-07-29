Пес породы кане-корсо в Каменске загрыз насмерть домашнего спаниеля и покушался на его хозяйку.

О том, как это произошло, «ПИКу» рассказала непосредственная участница событий, владелица русского спаниеля Виктория Герман.

В июльский выходной Виктория со своей собакой Джулей находилась на своей даче (садоводческое товарищество «Юбилейное»). В какой-то момент в проеме ворот (они отсутствовали — их украли еще зимой) появилась собака породы кане-корсо…

Как потом стало известно, хозяин, живший неподалеку, выгуливал животное без намордника и поводка. Пес сначала кинулся к женщине, но заметив спаниеля, переключился на него. Хозяйка пыталась отбить свою собаку. Появившийся вдруг испуганный хозяин кане-корсо стал отдавать команды: «Брось! Фу!». Но разъяренный гигант ему не подчинился.

В какой-то момент Виктории удалось вырвать Джулю из пасти, она побежала с ним к домику. Но пес догнал ее. Тогда хозяин закричал: «Отдай свою собаку, иначе он тебя сожрет!» И Виктория отдала… Получается, Джуля спасла ей жизнь.

На крики сбежались люди. Виктория была вся в крови, в состоянии шока, громко кричала. Джулька была мертва.

Владельцы пса в качестве компенсации выплатили 20 тыс. рублей. Сын Виктории приобрел маме щенка дратхаара (на это ушла половина суммы). Оставшиеся 10 тыс. Виктория пожертвовала общественной организации «Счастливчик», оказывающей помощь бездомным животным.

Несмотря на случившееся, хозяева кане-корсо по-прежнему выгуливают животное без намордника и поводка в ожидании очередной трагедии.

Напомним, в 2014 году в Каменске-Шахтинском уже случился подобный инцидент. Тогда огромный алабай, выскочивший с частного подворья, загрыз насмерть шпица и покусал его хозяйку-пенсионерку.

Сколько еще должно произойти трагедий, чтобы владельцы охранных собак поняли, что в их руках находится неконтролируемое оружие? И начали, наконец, соблюдать российский закон, согласно которому выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, независимо от места выгула, находится под запретом и карается штрафом (пункт 6 ст. 13 ФЗ 498 «Об ответственном обращении с животными»).

*Официальными предками кане-корсо считаются древнеримские боевые собаки, использовавшиеся в качестве травильных собак-гладиаторов.