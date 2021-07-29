До 19.00 будет полностью закрыт проезд по проспекту Карла Маркса между улицами Ворошилова и Желябова для проведения работ по капитальному ремонту дороги.

Эту информацию сообщает пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского. Городские автобусы в этот период курсируют по переулкам Крупской и Коммунистическому.

Осмелимся предположить, что решение информировать население о предстоящих дорожных работах городские власти стало реакцией на публикацию в свежем номере «ПИКа» от 28 июля – «Даже автобусы блуждают и ездят «огородами».

Редакция газеты подняла вопрос об отсутствии организации движения транспорта по городу в период ремонта дорог. Всю предыдущую неделю автомобили и пассажирские автобусы натыкались на перекрытые участки главного проспекта и одновременно альтернативной дороги в переулке Крупской и были вынуждены искать пути объезда. Вследствие этого постоянно возникали заторы и аварийные ситуации.

Что будет завтра на дорогах Каменска, пока неизвестно. В городском департаменте ЖКХ заверили, что администрация города объявит об этом к вечеру четверга 29 июля.