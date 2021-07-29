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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Центральный проспект Каменска закрыт 29 июля

Центральный проспект Каменска закрыт 29 июля

транспорт

Центральный проспект Каменска закрыт 29 июля

Опубликовано

До 19.00 будет полностью закрыт проезд по проспекту Карла Маркса между улицами Ворошилова и Желябова для проведения работ по капитальному ремонту дороги.

Эту информацию сообщает пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского. Городские автобусы в этот период курсируют по переулкам Крупской и Коммунистическому.

Осмелимся предположить, что решение информировать население о предстоящих дорожных работах городские власти стало реакцией на публикацию в свежем номере «ПИКа» от 28 июля – «Даже автобусы блуждают и ездят «огородами». 

Редакция газеты подняла вопрос об отсутствии организации движения транспорта по городу в период ремонта дорог. Всю предыдущую неделю  автомобили и пассажирские автобусы натыкались на перекрытые участки главного проспекта и одновременно альтернативной дороги в переулке Крупской и были вынуждены искать пути объезда. Вследствие этого постоянно возникали заторы и аварийные ситуации. 

Что будет завтра на дорогах Каменска, пока неизвестно. В городском департаменте ЖКХ заверили, что администрация города объявит об этом к вечеру четверга 29 июля.

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