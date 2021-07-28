Так отреагировало Правительство Ростовской области на жалобу об отсутствии водоснабжения в мкр. Лиховском, опубликованную 27 июля в группе газеты «ПИК» в соцсети «ВКонтакте».

Более десятка жалоб на безводье направили жители улиц Советской, Железнодорожной и других из мкр. Лиховского.

Одна из них была опубликована в группе «ПИКа» в соцсети «ВКонтакте» 27 июля:

«Добрый день, вопрос к администрации города: вы в курсе, что происходит с водой в мкр. Лиховском? Садики периодически закрываются, в домах воды нет, а если и есть, то напора не хватает, чтобы искупаться в такую жару, уже месяц жители мучаются! «Исток» информации никакой не дает, в водоканал не дозвониться! Примите меры, привозите воду в микрорайон, в детские сады, школы! А как быть родителям, когда садик и закрыты, а на работу надо? Скоро доведете нас — напишем жалобу в прокуратуру и приложим квитанции».

Ровно через сутки на эту жалобу пришел ответ из Правительства РО. Из него следовало, что многочисленные порывы на ветхих сетях водоснабжения произошли из-за старых труб, которые не выдержали повышенного давления воды. А увеличил подачу воды ОАО « Исток» из-за увеличения расхода воды населением.

Также было указано, что подвоз воды будет осуществляться по заявкам жителей. Оставить заявку можно по телефонам: