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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске вакцинировано от коронавируса более двадцати тысяч человек

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

В Каменске вакцинировано от коронавируса более двадцати тысяч человек

Опубликовано

Мониторинг эпидемиологической ситуации в Каменске показывает рост количества заболевших новой коронавирусной инфекцией в июне-июле текущего года.

В Каменске продолжается прививочная кампания от коронавируса. По состоянию на 27 июля 
вакцинировано первой дозой – 20 236, второй – 14 394 человека. Всего с января этого года в город поступило 22 080 доз (44 160 доз на 2 этапа) вакцин. Один из наиболее часто задаваемых вопросов, волнующих каменчан: «Возможно ли заболеть после прививки?» Как пояснил «ПИКу» главный врач ЦГБ Александр Некрасов, вакцинопрофилактика не исключает заражения новой коронавирусной инфекцией, но позволит в большинстве случаев избежать тяжелых форм заболевания. При этом нужно понимать, что после 1 этапа вакцинации иммунитет еще не сформирован в достаточной степени, поэтому заболеть возможно, в том числе и в тяжелой форме. Среди умерших от ковида вакцинированных нет.  

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