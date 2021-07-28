Мониторинг эпидемиологической ситуации в Каменске показывает рост количества заболевших новой коронавирусной инфекцией в июне-июле текущего года.

В Каменске продолжается прививочная кампания от коронавируса. По состоянию на 27 июля

вакцинировано первой дозой – 20 236, второй – 14 394 человека. Всего с января этого года в город поступило 22 080 доз (44 160 доз на 2 этапа) вакцин. Один из наиболее часто задаваемых вопросов, волнующих каменчан: «Возможно ли заболеть после прививки?» Как пояснил «ПИКу» главный врач ЦГБ Александр Некрасов, вакцинопрофилактика не исключает заражения новой коронавирусной инфекцией, но позволит в большинстве случаев избежать тяжелых форм заболевания. При этом нужно понимать, что после 1 этапа вакцинации иммунитет еще не сформирован в достаточной степени, поэтому заболеть возможно, в том числе и в тяжелой форме. Среди умерших от ковида вакцинированных нет.