Чтобы добиться положенной по закону благоустроенной квартиры, Людмила Рудакова, проживающая в подлежащем сносу доме № 63 на ул. Островского, вынуждена судиться с администрацией города.

В начале июля Ростовский областной суд стал на сторону Л. Рудаковой и признал постановление администрации Каменска-Шахтинского по предоставлению ей очередной «квартиры» в рамках программы переселения граждан незаконным. По словам адвоката Л. Рудаковой Екатерины Гапоновой, согласно решению суда, администрация должна предоставить ей благоустроенную квартиру.

Не требуйте. Берите общагу

Решиться защищать права через суд Людмилу Георгиевну, имеющую онкологическое заболевание, вынудила отнюдь не корысть, а намерение чиновников выплатить ей компенсацию только за 12 м жилой площади без учета мест общего пользования — кухни, коридора и туалета, содержание и текущий ремонт которых женщина оплачивала в течение всего срока проживания, как и положено в домах коридорного типа.

Летом 2019 года администрация города попыталась через суд заставить Л. Рудакову согласиться на эту компенсацию. Женщина же воспользовалась своим правом и предъявила встречный иск о предоставлении ей благоустроенной квартиры взамен аварийной. Этот суд Л. Рудакова выиграла.

Казалось бы, есть судебное решение, которое должно быть давно исполнено, но… Женщина до сих пор ютится в аварийном доме. Дело в том, что первый раз под видом благоустроенной квартиры Л. Рудаковой хотели навязать бывшую дворницкую без удобств на ул. Луначарского в мкр. Заводском. Эту «квартиру» после многочисленных проверок разными инстанциями, проведения экспертиз и походов в суд признали не подлежащей для переселения. История об этом была опубликована в газете «ПИК» № 42 от 14 октября 2020 г.

Вторым жильем, в которое пытались переселить женщину власть имущие, оказалась 19-метровая комната в общежитии на ул. Ворошилова, 18 на четвертом этаже. Причем – ВНИМАНИЕ!!!! – 12,2 м из 19,2 м нового жилья по документам составляли места общего пользования. Иск Л. Рудаковой по поводу того, что это жилье также нельзя назвать благоустроенной квартирой, Каменский районный суд не поддержал. А вот Ростовский областной суд отменил решение Каменского районного.

Л. Рудакова уже обратилась в каменскую службу судебных приставов, чтобы те приняли меры к принудительному исполнению администрацией города решения суда. По состоянию на 27 июля решение суда не исполнено.

Больше нет сил терпеть!

15 июля корреспондент «ПИКа» побывала у Людмилы Рудаковой.

Комната в общежитии, которую мне пытались предоставить в качестве благоустроенного жилья, находится на четвертом этаже. Душа там нет, туалеты общие для мужчин и женщин. Кухня одна на 26 комнат. То есть условия хуже, чем сейчас есть у меня. Да еще и коридоры мыть надо по очереди. Ну, пока моя онкология в ремиссии, я еще смогу ходить на четвертый этаж. А дальше что? Получается, администрация хочет сделать мою жизнь невыносимой? Я не понимаю, почему, чтобы было хорошо чиновникам, мне должно быть плохо? Я ведь не прошу новую квартиру. Мне бы и вторички хватило.

Мне очень хочется, чтобы это был последний суд, чтобы администрация наконец исполнила решение областного суда. У меня больше нет сил. Я не хочу закончить жизнь, как женщина из соседнего дома № 8 на 3-й Линии, также подлежащего сносу. Она долго ходила по судам, во время этих тяжб перенесла операцию по онкологии и две недели перед последним заседанием суда была прикована к постели. И вот суд поддержал ее требование. Дочь пришла из суда радостная и говорит: «Мама, мы выиграли суд. Нам выплатят деньги!». А мать кивнула ей, улыбнулась одними глазами и. вскоре умерла, – рассказала, глотая слезы, Л. Рудакова.

Коммуналку платят мертвые души

Попутно Людмила Георгиевна поведала такую историю. Оказалось, что в марте этого года ни с того ни с сего из «ТНС-энерго» стали приходить квитанции за свет не только на ее и соседскую квартиры, в которой свет давно отключили за долги, но и на другие, из которых жильцы давно расселены. Судя по цифрам в платежках, электричество кто-то потребляет, и, что самое интересное, кто-то за него платит. Причем соседке, имеющей огромные долги по оплате ЖКУ, квартиру в новом доме в мкр. Заводском, пусть и однокомнатную, но дали. А добросовестной плательщице Л. Рудаковой – нет. Как будто с намеком: мол, кто много требует, тому «шиш с маслом».

Кстати, пыталась добиться через суд нормальной квартиры и другая жительница дома № 8 на ул. 3-я Линия. 42-метровую квартиру, указанную в судебном решении в прошлом году, так и не дали. Сейчас ей пытаются всучить комнату без батарей, с плесенью на стенах и разбитой дверью в доме № 41 на ул. Островского.

Вот вам и государственная программа по переселению граждан из ветхого жилого фонда, на которую ежегодно выделяются миллиарды рублей…