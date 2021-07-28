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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанам дадут квартиры бесплатно

Каменчанам дадут квартиры бесплатно
Фото из архива.

общество

Каменчанам дадут квартиры бесплатно

Опубликовано

В 2021 году из аварийных домов переселят 39 семей.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году администрацией города Каменска-Шахтинского планируется переселить людей из следующих аварийных домов:

мкр. Лиховской:  ул. Советская, 54 (7 семей), проезд 1064 км, 2 (3 семьи), проезд 1064 км, 3 (1 семья), ул. Железнодорожная, 3 (7 семей), Каменск-Шахтинский: ул. 2-я Линия, 9 ( 21 семья).

Из госбюджета на мероприятия по переселению из аварийного жилого фонда в этом году предусмотрено 56 млн руб.

К сожалению, пока не добилась нового жилья взамен комнаты в аварийном доме № 63 на ул. Островского Людмила Рудакова. Второй год она вынуждена через суды добиваться, чтобы администрация исполнила свои обязательства по программе переселения из аварийного жилого фонда и предоставила ей благоустроенную квартиру в Каменске. Заметка об этом была опубликована на сайте газеты «ПИК».

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