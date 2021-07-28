Директор «Каменского ПАТП» Геннадий Ермольченко пожелал лично извиниться перед пассажирами автобуса № 115 «Каменск-Шахтинский — мкр. Лиховской» за срыв графика движения.

Автобусы приходят в мкр. Лиховской намного позже установленного времени в графике из-за того, что вынуждены подолгу простаивать в пробке на трассе М4 «Дон», где проводится ремонт дороги. Приношу свои извинения жителям Лиховского за доставленные неудобства, — сообщил в редакцию «ПИКа» Геннадий Александрович.