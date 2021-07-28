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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Автотранспортное предприятие Каменска извинилось перед пассажирами

Автотранспортное предприятие Каменска извинилось перед пассажирами

транспорт

Автотранспортное предприятие Каменска извинилось перед пассажирами

Фото из архива.

Автотранспортное предприятие Каменска извинилось перед пассажирами

Опубликовано

Директор «Каменского ПАТП» Геннадий Ермольченко пожелал лично извиниться перед пассажирами автобуса № 115 «Каменск-Шахтинский — мкр. Лиховской» за срыв графика движения.

Автобусы приходят в мкр. Лиховской намного позже установленного времени в графике из-за того, что вынуждены подолгу простаивать в пробке на трассе М4 «Дон», где проводится ремонт дороги. Приношу свои извинения жителям Лиховского за доставленные неудобства, — сообщил в редакцию «ПИКа» Геннадий Александрович.

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