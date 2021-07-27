Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Полиция ищет мужчину за изнасилование несовершеннолетней

Полиция ищет мужчину за изнасилование несовершеннолетней

происшествия

Полиция ищет мужчину за изнасилование несовершеннолетней

Полиция ищет мужчину за изнасилование несовершеннолетней

Опубликовано

Происшествие случилось 26 июля 2021 года в лесном массиве, расположенном в районе кемпинга на 929-м км автодороги М4 «Дон».

Отделом полиции (дислокация х. Старая Станица) МО МВД России «Каменский» разыскивается мужчина, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней гражданки М.
За совершение преступления обоснованно подозревается и разыскивается Васильев Евгений Владимирович 1986 года рождения, ранее судимый по ст. 162 УК РФ, постоянного места жительства не имеет.
Приметы: на вид 35-40 лет, европейский тип лица, кожа смуглая, худощавого телосложения, рост 165-170 см, глаза голубые, волосы прямые черного цвета, стрижка короткая.
Особые приметы: на фалангах правой и левой кисти татуировки в виде перстней, на предплечье правой руки татуировка в виде кельтского узора.
Одет: бейсболка белого цвета, белая футболка с изображением на груди квадратной рамки черного цвета, в которой находятся буквы латинского алфавита, брюки темно-синего цвета, темные кроссовки с белой подошвой.

Полиция ищет мужчину за изнасилование несовершеннолетней

Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в отдел полиции по тел.: 112, 8 (86365) 9-41-20, 02 (дежурная часть), 9-41-21 (уголовный розыск).

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 июля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 июля

Автор: 27.07.2021
Реклама
Реклама

Популярное

На трассе М4 «Дон» мужчина упал с моста и разбился насмерть

происшествия

На трассе М4 «Дон» мужчина упал с моста и разбился насмерть

В Каменске горит бывшая школа № 33

происшествия

В Каменске горит бывшая школа № 33

Двухлетнюю девочку, выжившую в аварии на М4 «Дон», перевели в реанимацию в Ростов

происшествия

Девочка, потерявшая в аварии на трассе М4 «Дон» маму и брата, до сих пор в реанимации

Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина

происшествия

Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина

Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского

религия

Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского

Реклама
Вверх