Происшествие случилось 26 июля 2021 года в лесном массиве, расположенном в районе кемпинга на 929-м км автодороги М4 «Дон».

Отделом полиции (дислокация х. Старая Станица) МО МВД России «Каменский» разыскивается мужчина, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней гражданки М.

За совершение преступления обоснованно подозревается и разыскивается Васильев Евгений Владимирович 1986 года рождения, ранее судимый по ст. 162 УК РФ, постоянного места жительства не имеет.

Приметы: на вид 35-40 лет, европейский тип лица, кожа смуглая, худощавого телосложения, рост 165-170 см, глаза голубые, волосы прямые черного цвета, стрижка короткая.

Особые приметы: на фалангах правой и левой кисти татуировки в виде перстней, на предплечье правой руки татуировка в виде кельтского узора.

Одет: бейсболка белого цвета, белая футболка с изображением на груди квадратной рамки черного цвета, в которой находятся буквы латинского алфавита, брюки темно-синего цвета, темные кроссовки с белой подошвой.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в отдел полиции по тел.: 112, 8 (86365) 9-41-20, 02 (дежурная часть), 9-41-21 (уголовный розыск).