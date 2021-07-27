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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

По Белокалитвинскому округу выдвинулись семь человек

В думу Донецка пришли пять справедливороссов

политика

По Белокалитвинскому округу выдвинулись семь человек

Опубликовано

23 июля завершился прием документов для выдвижения кандидатов на выборы в Государственную думу восьмого созыва.

От Ростовской области баллотируется 58 кандидатов в депутаты Государственной думы РФ. В Белокалитвинском избирательном округе № 153, в который входят Каменск-Шахтинский, Донецк, Белокалитвинский, Боковский, Верхнедонской, Каменский, Кашарский, Миллеровский, Милютинский, Обливский, Советский, Тарасовский, Тацинский, Чертковский и Шолоховский районы, выдвинуты семь человек.

После уведомления избирательной комиссии о выдвижении и открытия специального избирательного счета кандидаты вправе подать документы на регистрацию. Этот этап завершится 18.00 4 августа.

Напомним, голосование продлится с 17 по 19 сентября. 

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