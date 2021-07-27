Утром 27 июля автомобильное движение на участке пр. Карла Маркса от ул. Щаденко до Желябова было закрыто на период ремонта дороги, а в пер. Крупской — ограничено до одной полосы.

Так как запрещающие дорожные знаки установлены непосредственно перед ремонтируемым участком, водители, упираясь в ремонт, вынуждены спешно выбирать другой маршрут следования. Пытаясь при этом не создавать помех остальному транспорту. Нетрудно себе представить, какая нервная и аварийная обстановка царит на дорогах.

Вместе с легковым транспортом ищут пути объезда перекрытых участков и городские автобусы.

Все это недовольство — внимание! — не по поводу ремонтов. Вопросы к аппарату администрации города, который пальцем не пошевелил, чтобы организовать дорожное движение в период ремонтных работ. До горожан и предприятий не доводится информация ни о графике работ, ни об альтернативных маршрутах. Ситуацию осложняют коммунальщики, которые вклиниваются в дорожные работы со своими ремонтами — коммуникаций. И тоже в режиме секретности.

Брать бы пример с соседних городов, где любая коммунальная информация оперативно доводится до населения через популярные СМИ и соцсети.

На эту тему читайте свежий номер газеты «ПИК».