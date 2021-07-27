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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 июля

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 июля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 июля

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 30-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Пофигизм в кабинетах. Идет ремонт дорог — хорошо! Идет ремонт коммуникаций — отлично! Но почему он идет по принципу «не ваше собачье дело»? В других городах участников дорожного движения заранее предупреждают и оповещают об изменении дорожной обстановки! Но у нового руководства Каменска — особый стиль работы: секретный. Или просто — наплевать на людей… »2-3
  • Школа сгорела или школу «сгорели»? Одно из красивых старинных зданий Каменска так и не дождалось ни хозяина, ни ремонта. Зато теперь в центре города появился лакомый кусок земли. /3
  • Забирайте свое ржавое добро! Власти города настаивают, чтобы дома взяли на свой баланс мусорные площадки с баками. /8-9
  • Каменчане просят новый Дом офицеров. Что показал опрос про пустырь на площади Труда. »4-5
  • «Отдай собаку, или он тебя сожрет!» Пятничный отдых на даче обернулся драмой для каменчанки Виктории Герман. Она лишилась любимого и преданного друга. /6
  • Каменская свалка стала перевалкой. Регулярные поездки мусоровозов и грузовиков, доверху заполненных ветками и прочим мусором, в сторону городского полигона встревожили каменчан. Неужто городскую свалку опять открыли? А вдруг она снова начнет гореть? /8
  • Беременность? Начните с папы. Подготовительный этап и рождение ребенка — время счастливое и тревожное одновременно. Даже у рожавших женщин масса вопросов, что говорить о тех, кто готовится к этому событию впервые. Что должна знать будущая мама, как подготовиться к родам, как победить боль и не навредить себе и малышу… На эти и другие актуальные вопросы мы попросили ответить заместителя главного врача ЦГБ по акушерству и гинекологии, врача высшей категории Наталью Богданову. /10, 11

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 июля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 июля

Автор: 27.07.2021
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