анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 июля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 30-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Пофигизм в кабинетах. Идет ремонт дорог — хорошо! Идет ремонт коммуникаций — отлично! Но почему он идет по принципу «не ваше собачье дело»? В других городах участников дорожного движения заранее предупреждают и оповещают об изменении дорожной обстановки! Но у нового руководства Каменска — особый стиль работы: секретный. Или просто — наплевать на людей… »2-3
- Школа сгорела или школу «сгорели»? Одно из красивых старинных зданий Каменска так и не дождалось ни хозяина, ни ремонта. Зато теперь в центре города появился лакомый кусок земли. /3
- Забирайте свое ржавое добро! Власти города настаивают, чтобы дома взяли на свой баланс мусорные площадки с баками. /8-9
- Каменчане просят новый Дом офицеров. Что показал опрос про пустырь на площади Труда. »4-5
- «Отдай собаку, или он тебя сожрет!» Пятничный отдых на даче обернулся драмой для каменчанки Виктории Герман. Она лишилась любимого и преданного друга. /6
- Каменская свалка стала перевалкой. Регулярные поездки мусоровозов и грузовиков, доверху заполненных ветками и прочим мусором, в сторону городского полигона встревожили каменчан. Неужто городскую свалку опять открыли? А вдруг она снова начнет гореть? /8
- Беременность? Начните с папы. Подготовительный этап и рождение ребенка — время счастливое и тревожное одновременно. Даже у рожавших женщин масса вопросов, что говорить о тех, кто готовится к этому событию впервые. Что должна знать будущая мама, как подготовиться к родам, как победить боль и не навредить себе и малышу… На эти и другие актуальные вопросы мы попросили ответить заместителя главного врача ЦГБ по акушерству и гинекологии, врача высшей категории Наталью Богданову. /10, 11