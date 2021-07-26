Другое в рубрике общество
общество
Каменские воспитатели расчистили парк своими силами
Утром 24 июля работники детских садов мкр. Заводского провели субботник в местном парке. Буквально за пару...
спорт
Каменчанка Саадат Далгатова первой из российских боксеров проведет поединок на Олимпийских играх в Токио
24 июля в 05.48 (по мск времени) на стадии 1/16 финала на бой выйдет каменчанка. В...
общество
В Каменске записывают питомцев на льготную стерилизацию
29 июля на Дону пройдет очередной этап акции по льготной стерилизации домашних животных. Акция проводится с...
общество
На Дону готовятся к переписи населения
Всероссийская переписная кампания пройдет с 15 октября по 14 ноября. Вопросы организации кампании обсуждались 23 июля...
общество
Каменские военные инженеры вновь победили во Всеармейском конкурсе
23 июля в Муроме каменская 11-я отдельная инженерная бригада заняла 1-е место во Всеармейском конкурсе понтонно-переправочных...
образование
Для улучшения детского питания на Дону выпустят книгу
К работе над изданием привлечены известные донские повара, рестораторы, а также родители и дети. По инициативе...
общество
На Дону вновь под запретом посещение лесов
Ограничение будет действовать с 24 июля по 13 августа и в случае необходимости может быть продлено....