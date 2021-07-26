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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Чтобы вы хотели видеть на месте Дома офицеров?

Чтобы вы хотели видеть на месте Дома офицеров?

общество

Чтобы вы хотели видеть на месте Дома офицеров?

Фото из архива.

Чтобы вы хотели видеть на месте Дома офицеров?

Опубликовано

Опрос среди жителей Каменска проводит администрация города.

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Автор: 20.07.2021
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