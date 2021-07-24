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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские воспитатели расчистили парк своими силами

Каменские воспитатели расчистили парк своими силами
Фото предоставлены А. Скворцовой.

общество

Каменские воспитатели расчистили парк своими силами

Опубликовано

Утром 24 июля работники детских садов мкр. Заводского провели субботник в местном парке.

Буквально за пару часов они расчистили парк от мусора, обновили яркими красками скамейки, горки, лесенки и качели на детской площадке, а также привели в порядок заросшие сорняком клумбы.

Предприятия города не остались в стороне — они оказали помощь в вывозе мусора с территории парка.

Отметим, поводом для проведения субботника стали многочисленные недовольства заводчан неухоженным видом единственного в микрорайоне места отдыха.

  • Каменские воспитатели расчистили парк своими силами
  • Каменские воспитатели расчистили парк своими силами
  • Каменские воспитатели расчистили парк своими силами
  • Каменские воспитатели расчистили парк своими силами
  • Каменские воспитатели расчистили парк своими силами
  • Каменские воспитатели расчистили парк своими силами
  • Каменские воспитатели расчистили парк своими силами
  • Каменские воспитатели расчистили парк своими силами
  • Каменские воспитатели расчистили парк своими силами
  • Каменские воспитатели расчистили парк своими силами
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