Утром 24 июля работники детских садов мкр. Заводского провели субботник в местном парке.

Буквально за пару часов они расчистили парк от мусора, обновили яркими красками скамейки, горки, лесенки и качели на детской площадке, а также привели в порядок заросшие сорняком клумбы.

Предприятия города не остались в стороне — они оказали помощь в вывозе мусора с территории парка.

Отметим, поводом для проведения субботника стали многочисленные недовольства заводчан неухоженным видом единственного в микрорайоне места отдыха.