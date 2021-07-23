29 июля на Дону пройдет очередной этап акции по льготной стерилизации домашних животных.

Акция проводится с целью снижения численности бездомных кошек и собак на улицах городов и районов. 29 июля операция по стерилизации животных будет на треть дешевле обычной стоимости. Приводить в лечебницу можно не только домашних питомцев, но и дворовых. Нет ограничений и по количеству животных. Главное, записаться заранее. В Каменске в рамках акции будет работать ветеринарная лечебница, расположенная по ул. Пушкина, 27. Телефон для записи: 8 (86365) 7-28-27.