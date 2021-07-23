В России отменили обязательные штампы о браке в паспорте. Теперь это дело добровольное.

Также не обязательно сообщать в главном удостоверении личности теперь и о детях младше 14 лет. Отныне отметки о регистрации брака и детях будут ставиться в российских паспортах по желанию. Соответствующий документ* подписал глава правительства Михаил Мишустин.

*Постановление правительства «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».