Всероссийская переписная кампания пройдет с 15 октября по 14 ноября.

Вопросы организации кампании обсуждались 23 июля на совещании первого зампредседателя Правительства РФ Андрея Белоусова. Участие в совещании принял донской губернатор Василий Голубев, сообщает пресс-служба Правительства РО.

В рамках подготовки к переписи в Ростовской области организована систематическая проверка состояния адресного хозяйства. Завершена работа по уточнению границ муниципальных образований. Для проведения переписи в качестве контролеров полевого уровня, переписчиков, инструкторов районного уровня планируется привлечь почти 9 тысяч человек. Уже отобрано 87,4% от общего числа необходимого персонала.

