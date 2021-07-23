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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанин предстанет перед судом за поджог автомобиля судьи

Судья из Каменска прокомментировал поджог своего автомобиля

происшествия

Каменчанин предстанет перед судом за поджог автомобиля судьи

Расследование по делу завершено и направлено в суд.

Опубликовано

Следственным отделом по г. Донецку следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Каменска.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога).

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 января 2021 года обвиняемый, предварительно получив от организатора преступления (26-летнего жителя Каменска, отбывающего в настоящее время наказание в местах лишения свободы) информацию о марке и государственном регистрационном номере автомобиля, находившегося в пользовании судьи одного из районных судов, прибыл на автостоянку в Каменске, где совершил поджог транспортного средства. Установлено, что организатор поджога действовал из мести к должностному лицу, будучи не согласным с вынесенным в отношении него приговором.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий исполнитель поджога был установлен и задержан. Также дополнительно установлены и задержаны двое лиц, причастных к совершению преступления: 24-летний и 25-летний жители Каменска, которые выступали в качестве пособников в совершении поджога автомобиля судьи. 

Каменчанин предстанет перед судом за поджог автомобиля судьи

В настоящее время в отношении каждого из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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