Следственным отделом по г. Донецку следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Каменска.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога).

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 января 2021 года обвиняемый, предварительно получив от организатора преступления (26-летнего жителя Каменска, отбывающего в настоящее время наказание в местах лишения свободы) информацию о марке и государственном регистрационном номере автомобиля, находившегося в пользовании судьи одного из районных судов, прибыл на автостоянку в Каменске, где совершил поджог транспортного средства. Установлено, что организатор поджога действовал из мести к должностному лицу, будучи не согласным с вынесенным в отношении него приговором.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий исполнитель поджога был установлен и задержан. Также дополнительно установлены и задержаны двое лиц, причастных к совершению преступления: 24-летний и 25-летний жители Каменска, которые выступали в качестве пособников в совершении поджога автомобиля судьи.

В настоящее время в отношении каждого из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.