Напомним, авария произошла в 5.00 на 905-м км автодороги М4 «Дон» (Каменский район). Семья из Санкт-Петербурга направлялась на отдых в Краснодарский край. В машине ехали муж с женой и двое маленьких детей. Все были пристегнуты ремнями безопасности, малыши сидели в детских креслах.

Отец, 1983 г.р., находясь за рулем автомобиля «Лада Веста», столкнулся с грузовиком «Шахман Шанкси», который остановился на дороге из-за поломки. В результате ДТП четырехлетний мальчик погиб на месте аварии. Родители и двухлетняя девочка были доставлены в тяжелом состоянии в ЦГБ Каменска. На следующий день ребенка перевели в реанимацию в Ростов. Маму, 1990 г.р., к сожалению, медикам спасти не удалось, она скончалась. Выжившие пострадавшие по сей день находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние, как тяжелое.

Из лент новостей нам стало известно, что пострадавший водитель — Георгий Савченко. Его хорошо знают в петербургском массовом (любительском) футболе. Он выпускник кафедры теории и методики футбола НГУ им. Лесгафта. Мужчина играл сам и занимался организацией турниров. В настоящее время футболисты Санкт-Петербурга собирают деньги семье товарища после смертельного ДТП.

В паблике 17 июля размещен пост:

Ребята, в наш футбольный мир пришло ужасное горе. Наш друг Жора Савченко попал в страшное ДТП. Погибли жена, сын… Сам Георгий находится в тяжелом состоянии в МБУЗ ЦГБ г. Каменска. Дочь в больнице Ростова-на-Дону. Предстоят долгое лечение и реабилитация. У жены Георгия остались родители, которым сейчас пригодится любая помощь.



За период с начала летнего сезона текущего года на территории обслуживания Донского ОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области произошло 5 ДТП с участием детей, в результате которых погиб 1 ребенок, 6 детей ранено.

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма в период с 16.07.2021 по 10.08.2021 на территории Донского ОБДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области проводится областное профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир!», направленное на выявление и пресечение нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП с участием детей (нарушение требований правил перевозки детей, несоблюдение скоростного режима, непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах, нарушение ПДД несовершеннолетними пешеходами).

Уважаемые водители, помните, что снизить тяжесть детских травм при ДТП, максимально обезопасить нахождение ребенка в машине могут только детские удерживающие устройства. Управляя транспортными средствами, обращайте внимание на дорожные знаки, соблюдайте скоростной режим, предоставляйте преимущество в движении пешеходам на пешеходных переходах.