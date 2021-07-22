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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина

Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина

происшествия

Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина

Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина

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Масштабный пожар в Каменске-Шахтинском, который начался на ул. Пушкина вечером 21 июля, представлял собой угрозу для всей улицы.

По словам очевидцев, здание было объято пламенем в считанные минуты. Огонь очень быстро распространялся внутри и перекинулся на крышу. К 19.00 часть крыши полностью выгорела и обрушилась. Из-за задымления движение автомобилей по пер. Крупской замедлилось, в итоге на перекрестках с улицами Ленина и Кирова образовались транспортные заторы.

Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина

Фото горящего здания очевидцы событий пересылали корреспондентам «ПИКа» до поздней ночи. Люди, которые опасались, что огонь перекинется на их подворья, ночью стали выносить из домов вещи. Очевидцы поговаривали, что здание бывшей школы № 33 асоциальные граждане ранее уже поджигали, но огонь удавалось вовремя потушить. 

Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина

Ситуацию с пожаром прокомментировал «ПИКу» замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Евгений Стрыгин:

Сообщение о пожаре в здании, расположенном на ул. Пушкина, 98, поступило в 17.16. В тушении пожара были задействованы четыре пожарных расчета, периодически сменявшие друг друга. Помимо тушения самого здания, у пожарных стояла задача не допустить распространение пламени на близлежащие частные дома, территорию вдоль них также заливали водой. На данный момент возле школы дежурит одно отделение на пожарном автомобиле — пожарные продолжают проливать тлеющие участки. Проводится проверка по факту пожара.

  • Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина
  • Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина
  • Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина
  • Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина
  • Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина
  • Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина
  • Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина
  • Пожарные продолжают проливать тлеющую школу на ул. Пушкина
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