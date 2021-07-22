Масштабный пожар в Каменске-Шахтинском, который начался на ул. Пушкина вечером 21 июля, представлял собой угрозу для всей улицы.

По словам очевидцев, здание было объято пламенем в считанные минуты. Огонь очень быстро распространялся внутри и перекинулся на крышу. К 19.00 часть крыши полностью выгорела и обрушилась. Из-за задымления движение автомобилей по пер. Крупской замедлилось, в итоге на перекрестках с улицами Ленина и Кирова образовались транспортные заторы.

Фото горящего здания очевидцы событий пересылали корреспондентам «ПИКа» до поздней ночи. Люди, которые опасались, что огонь перекинется на их подворья, ночью стали выносить из домов вещи. Очевидцы поговаривали, что здание бывшей школы № 33 асоциальные граждане ранее уже поджигали, но огонь удавалось вовремя потушить.

Ситуацию с пожаром прокомментировал «ПИКу» замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Евгений Стрыгин: