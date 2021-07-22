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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону вновь под запретом посещение лесов

На Дону вновь под запретом посещение лесов

общество

На Дону вновь под запретом посещение лесов

На Дону вновь под запретом посещение лесов

Опубликовано

Ограничение будет действовать с 24 июля по 13 августа и в случае необходимости может быть продлено.

Из-за жаркой засушливой погоды и риска пожаров на Дону ввели ограничение на посещение лесов, которое будет действовать до 13 августа. Соответствующее постановление подписал 20 июля министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин. Согласно документу, новые правила распространяются на пребывание жителей и гостей региона в лесах, а также на въезд в них машин. Подобные меры связаны с риском возникновения лесных пожаров. На территории лесных участков области усилен мониторинг пожарной опасности. 

О замеченном возгорании нужно сообщить работникам лесного хозяйства по телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00

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