Ограничение будет действовать с 24 июля по 13 августа и в случае необходимости может быть продлено.

Из-за жаркой засушливой погоды и риска пожаров на Дону ввели ограничение на посещение лесов, которое будет действовать до 13 августа. Соответствующее постановление подписал 20 июля министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин. Согласно документу, новые правила распространяются на пребывание жителей и гостей региона в лесах, а также на въезд в них машин. Подобные меры связаны с риском возникновения лесных пожаров. На территории лесных участков области усилен мониторинг пожарной опасности.

О замеченном возгорании нужно сообщить работникам лесного хозяйства по телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.