К работе над изданием привлечены известные донские повара, рестораторы, а также родители и дети.

По инициативе регионального правительства в Ростовской области готовят к выпуску книгу рецептов здорового питания для столовых общеобразовательных учреждений. В своей работе специалисты — повара и рестораторы — будут опираться на мнение детей и родителей, в ней будут учтены все требования к школьному питанию. Планируется подготовить издание к началу учебного года и передать в каждую школу региона.