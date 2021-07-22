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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Для улучшения детского питания на Дону выпустят книгу

Каменская прокуратура обнаружила, что школьников кормили просроченным творогом
Фото из архива.

образование

Для улучшения детского питания на Дону выпустят книгу

Опубликовано

К работе над изданием привлечены известные донские повара, рестораторы, а также родители и дети.  

По инициативе регионального правительства в Ростовской области готовят к выпуску книгу рецептов здорового питания для столовых общеобразовательных учреждений. В своей работе специалисты — повара и рестораторы — будут опираться на мнение детей и родителей, в ней будут учтены все требования к школьному питанию. Планируется подготовить издание к началу учебного года и передать в каждую школу региона.

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