Огромный пожар на улице Пушкина в Каменске-Шахтинском начался около 17.30 21 июля.

По свидетельствам очевидцев, возгорание началось с правой стороны здания бывшей школы. Это еще старинное здание женской гимназии Мазуренко станицы Каменской 1871 года постройки.

На 18.00 пламенем было объято практически все строение, крыша обвалилась. Возле горящей школы находятся два пожарных расчёта. Люди из соседних домов вывалили на улицу и опасаются, что огонь перекинется на соседние дома. Пожарные пытаются не допустить перекидывания огня на соседние строения. Как назло, сегодня поднялся ветер. Из-за сильного задымления транспорт в пер. Крупской замедлил скорость, образовалась пробка.

По словам очевидцев последних минут, здание школы практически сгорело дотла.