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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе М4 «Дон» мужчина упал с моста и разбился насмерть

На трассе М4 «Дон» мужчина упал с моста и разбился насмерть
Фото с места ЧП.

происшествия

На трассе М4 «Дон» мужчина упал с моста и разбился насмерть

Опубликовано

Предполагается, что погибший либо сорвался, либо прыгнул вниз.

ЧП произошло во второй половине дня 20 июля на 920-м км трассы М4 «Дон», на виадуке по дороге в мкр. Заводской Каменска-Шахтинского. Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что мужчина, на вид 40-45 лет, был обнаружен на проезжей части федеральной трассы под мостом-развилкой. Из одежды на нем были только шорты и шлепанцы. Травмы, которые получил погибший, указывают на его падение с высоты. Очевидцы, побывавшие на месте трагедии, заметили, что на обуви погибшего остались следы краски того же цвета, что и ограждение на виадуке.

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