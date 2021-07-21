Предполагается, что погибший либо сорвался, либо прыгнул вниз.

ЧП произошло во второй половине дня 20 июля на 920-м км трассы М4 «Дон», на виадуке по дороге в мкр. Заводской Каменска-Шахтинского. Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что мужчина, на вид 40-45 лет, был обнаружен на проезжей части федеральной трассы под мостом-развилкой. Из одежды на нем были только шорты и шлепанцы. Травмы, которые получил погибший, указывают на его падение с высоты. Очевидцы, побывавшие на месте трагедии, заметили, что на обуви погибшего остались следы краски того же цвета, что и ограждение на виадуке.