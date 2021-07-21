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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского

Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского

религия

Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского

Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского

Опубликовано

21 июля городское духовенство и верующие встретили на набережной крестный ход, посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского и 10-летию образования Шахтинской епархии.

Священнослужители привезли по реке из Донецка икону с частицами мощей святого князя Владимира и святого князя Александра Невского, а также мощевик с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.

По завершении молебна каменчане, пришедшие встречать крестный ход, поклонились святыням с соблюдением антиковидных требований — в масках и на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Теперь крестный ход проследовал в станицу Калитвенскую, затем посетит ст. Багаевскую и Манычскую.

  • Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского
  • Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского
  • Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского
  • Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского
  • Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского
  • Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского
  • Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского
  • Крестный ход встретили на набережной Каменска-Шахтинского
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