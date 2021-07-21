Протяженность крестного хода составит 270 км и пройдет по трем рекам – Северскому Донцу, Дону и Манычу.

Утром 21 июля от паромной переправы Донецка стартовал крестный ход, посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского и 10-летию образования Шахтинской епархии.

Поклониться святыням – иконе с частицами мощей святого князя Владимира и святого князя Александра Невского, мощевику с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, сопровождающим крестный ход, — можно и в Каменске – в 12.50 по реке из Донецка они прибудут на набережную.

Согласно пресс-релизу, из Каменска-Шахтинского движение начнется в 14.00. Далее будут сделаны остановки в ст. Калитвенской, Багаевской и Манычской.