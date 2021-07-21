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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из Донецка стартовал крестный ход по воде

Из Донецка стартовал крестный ход по воде

религия

Из Донецка стартовал крестный ход по воде

Из Донецка стартовал крестный ход по воде

Опубликовано

Протяженность крестного хода составит 270 км и пройдет по трем рекам – Северскому Донцу, Дону и Манычу.

Утром 21 июля от паромной переправы Донецка стартовал крестный ход, посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского и 10-летию образования Шахтинской епархии.

Поклониться святыням – иконе с частицами мощей святого князя Владимира и святого князя Александра Невского, мощевику с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, сопровождающим крестный ход, — можно и в Каменске – в 12.50 по реке из Донецка они прибудут на набережную.

Согласно пресс-релизу, из Каменска-Шахтинского движение начнется в 14.00. Далее будут сделаны остановки в ст. Калитвенской, Багаевской и Манычской.   

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Автор: 20.07.2021
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