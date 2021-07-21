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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Автобусы на Шахтерский меняют расписание

Больше месяца маршрутка № 8а не ходит до телевышки
Фото из архива.

транспорт

Автобусы на Шахтерский меняют расписание

Опубликовано

С 22 июля автобус № 8 начнет ходить по новому расписанию.

По просьбам горожан добавлены дополнительные рейсы в рабочие дни. По выходным «восьмерка» будет ходить только в первой половине дня.

Маршрут № 8
рабочие дни
от маг. «Нефтяник»: 6.22 7.23 8.14 9.04 10.26 12.08 12.58 16.10 17.00 17.51
от ж/д вокзала: 6.57 7.47 8.38 10.00 11.42 12.33 15.45 16.30 17.25 18.17
cуббота
от маг. «Нефтяник»: 7.23 8.14 9.04 10.30 11.15 12.08 12.58
от ж/д вокзала: 7.47 8.38 10.00 11.42 12.33
воскресенье
от маг. «Нефтяник»: 7.23 8.14 9.04
от ж/д вокзала: 7.47 8.38 10.00

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