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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Где привиться от COVID-19 в Каменске

Каменск в ожидании противоковидной вакцины

здоровье

Где привиться от COVID-19 в Каменске

Опубликовано

По средам в Каменске будет работать дополнительный пункт вакцинации в школе № 7. На прошлой неделе здесь привились 36 человек.

В Каменске продолжается кампания по противоковидной вакцинации. По состоянию на 20 июля в городе привиты первой дозой – 18 806 человек, второй – 12 237.

  • На прошлой неделе заработал новый пункт вакцинации, развернутый на базе школы №7 (ул. Ученическая, 2). Теперь привиться здесь можно каждую среду с 17.00 ориентировочно до 20.00.
  • Два пункта мобильной вакцинации – у центрального рынка и гипермаркета «Магнит» принимают всех желающих по выходным с 9.00 до 14.00. В рабочие дни вакцинироваться можно у «Магнита» с 17.00 до 22.00.
  • В городе действуют пять стационарных прививочных пунктов: в поликлинике РЖД и на базе подстанции скорой помощи (мкр. Лиховской), в ГБ №1 (комбинат), ГП №1 (мкр. Заводской), поликлинике ЦГБ.

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