По средам в Каменске будет работать дополнительный пункт вакцинации в школе № 7. На прошлой неделе здесь привились 36 человек.

В Каменске продолжается кампания по противоковидной вакцинации. По состоянию на 20 июля в городе привиты первой дозой – 18 806 человек, второй – 12 237.