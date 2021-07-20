здоровье
Где привиться от COVID-19 в Каменске
По средам в Каменске будет работать дополнительный пункт вакцинации в школе № 7. На прошлой неделе здесь привились 36 человек.
В Каменске продолжается кампания по противоковидной вакцинации. По состоянию на 20 июля в городе привиты первой дозой – 18 806 человек, второй – 12 237.
- На прошлой неделе заработал новый пункт вакцинации, развернутый на базе школы №7 (ул. Ученическая, 2). Теперь привиться здесь можно каждую среду с 17.00 ориентировочно до 20.00.
- Два пункта мобильной вакцинации – у центрального рынка и гипермаркета «Магнит» принимают всех желающих по выходным с 9.00 до 14.00. В рабочие дни вакцинироваться можно у «Магнита» с 17.00 до 22.00.
- В городе действуют пять стационарных прививочных пунктов: в поликлинике РЖД и на базе подстанции скорой помощи (мкр. Лиховской), в ГБ №1 (комбинат), ГП №1 (мкр. Заводской), поликлинике ЦГБ.