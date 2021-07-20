анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 21 июля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 29-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Наш кулак в Токио. Каменчанка Саадат Далгатова, многократный призер чемпионатов мира и Европы по боксу, шлет городу привет из столицы Японии и XXXII-х летних Олимпийских игр. Держим за нее кулачки »2
- Большая утрата для города. Безвременно ушла из жизни депутат и руководитель «Офелии» Виктория Соболева. »4
- Очередь на вакцину просит кондиционер! Поток горожан на прививку от ковида увеличился в период рекордной жары. В коридорах поликлиники невыносимо. /3
- Тайны следствия в Каменске. Кто расследует тяжкие и особо тяжкие дела. Эксклюзивное интервью с руководителем отдела СК. / 8-9
- Смертельная авария под Каменском. Футболисты из Санкт-Петербурга собирают деньги на помощь семье, попавшей в ДТП на трассе «Дон». /6-7
- Поставить галочку можно сидя дома. Ростовская область попала в число регионов, в которых на сентябрьских выборах будет доступно онлайн-голосование. То есть тем гражданам, у кого есть интернет и доступ к сайту «Госуслуг», не надо будет идти на избирательный участок. /5
- Как улица Огородная стала участником военных учений. Жители Шахтерского лишены возможности открывать окна, потому что на улице пыль столбом поднимается два раза в день — даже в безветренную погоду. /10
- Жизнь под снос. Третий год каменчанка ходит по судам, чтобы заставить администрацию города предоставить ей благоустроенную квартиру, положенную как жительнице дома, подлежащего сносу. Но ей подсовывают по принципу «на те, боже, что никому не гоже». /11