Согласно данным сайта Gismeteo, 19 июля воздух в Каменске-Шахтинском должен был прогреться до 39 градусов, однако по ощущениям в городе сейчас намного больше — горячо, как в духовке.

В 15.45 табло градусника, расположенного на фасаде Каменского химико-механического техникума, показывало +40. И это в тени. То есть на солнце были, наверное, все 50.

По прогнозу погоды в ближайшие дни в городе ожидается небольшое понижение температуры. В четверг, 22 июля, нам обещают дождь с грозой и +32, а в пятницу — вполне комфортные +27.