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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске сегодня — самый жаркий день

В Каменске сегодня - самый жаркий день

общество

В Каменске сегодня — самый жаркий день

В Каменске сегодня — самый жаркий день

Опубликовано

Согласно данным сайта Gismeteo, 19 июля воздух в Каменске-Шахтинском должен был прогреться до 39 градусов, однако по ощущениям в городе сейчас намного больше — горячо, как в духовке.

В 15.45 табло градусника, расположенного на фасаде Каменского химико-механического техникума, показывало +40. И это в тени. То есть на солнце были, наверное, все 50.

По прогнозу погоды в ближайшие дни в городе ожидается небольшое понижение температуры. В четверг,  22 июля, нам обещают дождь с грозой и  +32, а в пятницу — вполне комфортные +27.

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