С 20 июля маршрут дачного автобуса № 17 будет частично совмещен с маршрутом № 9 по Подскельному.

Маршрут № 17

ежедневно

от автовокзала: 6.00 13.00 17.15

от с/т «Химик»: 7.00 13.47 18.17

Маршрут № 9

ежедневно

от «Ростовспецстроя»: 7.20

от ж/д вокзала: 17.30

Рейс автобуса № 17 на 7.00 от с/т «Химик» будет выполняться с заездом на маршрут № 9 со всеми остановками до ж/д вокзала по пер. Коммунистическому. От ж/д вокзала автобус № 17 будет ехать также по пер. Коммунистическому до автовокзала.

Рейс автобуса № 17 на 17.15 от автовокзала будет заходить на ж/д вокзал по пер. Коммунистическому, а с ж/д вокзала — следовать по маршруту № 17 до «Ростовспецстроя» и далее по традиционному маршруту № 17.