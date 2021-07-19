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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске объединят дачный и городской автобусные маршруты

В Каменске автобус до Подскельного ходить не будет
Фото из архива.

транспорт

В Каменске объединят дачный и городской автобусные маршруты

Опубликовано

С 20 июля маршрут дачного автобуса № 17 будет частично совмещен с маршрутом № 9 по Подскельному.

Маршрут № 17
ежедневно
от автовокзала: 6.00 13.00 17.15
от с/т «Химик»: 7.00 13.47 18.17

Маршрут № 9
ежедневно
от «Ростовспецстроя»: 7.20
от ж/д вокзала: 17.30

Рейс автобуса № 17 на 7.00 от с/т «Химик» будет выполняться с заездом на маршрут № 9 со всеми остановками до ж/д вокзала по пер. Коммунистическому. От ж/д вокзала автобус № 17 будет ехать также по пер. Коммунистическому до автовокзала.
Рейс автобуса № 17 на 17.15 от автовокзала будет заходить на ж/д вокзал по пер. Коммунистическому, а с ж/д вокзала — следовать по маршруту № 17 до «Ростовспецстроя» и далее по традиционному маршруту № 17.

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