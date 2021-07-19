Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Каменска перекрыто движение автотранспорта

В центре Каменска перекрыто движение автотранспорта

транспорт

В центре Каменска перекрыто движение автотранспорта

Опубликовано

Со второй половины 19 июля оказалась перекрытой для движения автомобилей правая сторона проспекта Карла Маркса от ул. Горького до площади Труда в Каменске-Шахтинском.

Движение перекрыто в связи с проведением первого этапа капитального ремонта дороги. На данный момент там фрезой снимают верхний слой асфальта.
Напомним, капитальный ремонт дороги на городском проспекте от виадука до набережной выполняет подрядчик ГУП РО «Ростовавтодор». Из городского и областного бюджетов на эти цели выделено 30 млн 815 тыс. руб.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 июля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 июля

Автор: 13.07.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Ушла из жизни в ковидном госпитале депутат Виктория Соболева

общество

Ушла из жизни в ковидном госпитале депутат Виктория Соболева

Двухлетнюю девочку, выжившую в аварии на М4 «Дон», перевели в реанимацию в Ростов

происшествия

Двухлетнюю девочку, выжившую в аварии на М4 «Дон», перевели в реанимацию в Ростов

Женщин возле центрального рынка Каменска сбил 70-летний водитель

происшествия

Женщин возле центрального рынка Каменска сбил 70-летний водитель

Семья из Санкт-Петербурга разбилась на трассе М4 «Дон» рядом с поселком Глубоким

происшествия

Семья из Санкт-Петербурга разбилась на трассе М4 «Дон» рядом с поселком Глубоким

В Каменске добавили автобусов на дачи

транспорт

В Каменске автобус № 10 меняет маршрут следования

Реклама
Вверх