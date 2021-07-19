Со второй половины 19 июля оказалась перекрытой для движения автомобилей правая сторона проспекта Карла Маркса от ул. Горького до площади Труда в Каменске-Шахтинском.

Движение перекрыто в связи с проведением первого этапа капитального ремонта дороги. На данный момент там фрезой снимают верхний слой асфальта.

Напомним, капитальный ремонт дороги на городском проспекте от виадука до набережной выполняет подрядчик ГУП РО «Ростовавтодор». Из городского и областного бюджетов на эти цели выделено 30 млн 815 тыс. руб.