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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Женщин возле центрального рынка Каменска сбил 70-летний водитель

Женщин возле центрального рынка Каменска сбил 70-летний водитель

происшествия

Женщин возле центрального рынка Каменска сбил 70-летний водитель

Опубликовано

Происшествие случилось 18 июля около 8.30 на пешеходном переходе напротив центрального входа в городской рынок. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 июля — «ПИК». По предварительной информации начальника ГИБДД Юрия Иванова, 70-летний водитель автомобиля «Нива» ехал по ул. Ворошилова. Подъезжая к светофору, мужчина не справился с управлением и врезался в прицеп другого автомобиля. «Ниву» после удара отбросило на «зебру». В тот момент пешеходам уже загорелся зеленый сигнал светофора, люди стали переходить дорогу. Вылетевшая на пешеходный переход машина сбила двух женщин 1963 и 1949 гг. рождения. Каменчанки получили травмы: у одной перелом лодыжки, у другой травма стопы. Подробности происшествия уточняются.

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