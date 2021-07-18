Происшествие случилось 18 июля около 8.30 на пешеходном переходе напротив центрального входа в городской рынок.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 июля — «ПИК». По предварительной информации начальника ГИБДД Юрия Иванова, 70-летний водитель автомобиля «Нива» ехал по ул. Ворошилова. Подъезжая к светофору, мужчина не справился с управлением и врезался в прицеп другого автомобиля. «Ниву» после удара отбросило на «зебру». В тот момент пешеходам уже загорелся зеленый сигнал светофора, люди стали переходить дорогу. Вылетевшая на пешеходный переход машина сбила двух женщин 1963 и 1949 гг. рождения. Каменчанки получили травмы: у одной перелом лодыжки, у другой травма стопы. Подробности происшествия уточняются.